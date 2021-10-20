«Вода, конечно, творит чудеса»: Юлия Михалкова в бассейне в купальнике почувствовала себя богиней

По словам юмористки, ей порой очень сложно по утрам вытащить себя из постели.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в сторис Instagram рассказала, как хорошо сходила рано утром в бассейн.

На кадрах можно увидеть бывшую «пельмешку» в красивом купальнике.

«Сегодня не поленилась и утром рано пошла поплавать. Вода, конечно, творит чудеса. Вот так всегда. Просыпаешься и не можешь себя из постели вытащить. Зато, когда придешь в бассейн или на тренировку, то чувствуешь себя победителем. А в этом купальнике еще и богиней». Юлия Михалкова

Напомним, что Юлия Михалкова в последний год занимается своими творческими проектами. После ухода из «Уральских пельменей» она, в частности, рассказывала, что скучает по некоторым участникам популярного шоу.

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