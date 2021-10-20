«Новые Самоцветы» громко отметили 15 лет на сцене

Праздничный концерт группы собрал множество звезд на одной сцене.

15 октября на площадке Vegas City Hall состоялся большой концерт музыкальной группы «Новые Самоцветы» — коллектив отметил 15-летний юбилей. Артисты исполнили свои лучшие хиты, устроив зрелищное шоу с большим количеством света и звука.

Особыми сюрпризами для зрителей стали дуэты и выступления других звезд эстрады. На сцену вышли Дмитрий Маликов, Лев Лещенко, Эмин Агаларов, Валерий Дайнеко, Игорь Николаев, Стас Пьеха, Андрей Державин, Александр Олешко, солисты мировых мюзиклов и детский музыкальный театр «Домисолька».

Напомним, «Новые Самоцветы» — это проект-продолжение легендарного ансамбля «Самоцветы», созданный заслуженной артисткой России Инной Маликовой в 2006 году.

В него вошли солист мюзиклов Notre Dame de Paris, «Граф Монте Кристо» и многих других, участник проекта «Голос-4» — Александр Постоленко; дочь солиста ансамбля «Белорусские Песняры» Валерия Дайнеко, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Яна Дайнеко и призер пятой «Фабрики звезд» Михаил Веселов.

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