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«Новые Самоцветы» громко отметили 15 лет на сцене

Праздничный концерт группы собрал множество звезд на одной сцене.

«Новые Самоцветы» громко отметили 15 лет на сцене
«Новые Самоцветы» дали большой концерт в Vegas City Hall. Фото: из архива музыкантов.

15 октября на площадке Vegas City Hall состоялся большой концерт музыкальной группы «Новые Самоцветы» — коллектив отметил 15-летний юбилей. Артисты исполнили свои лучшие хиты, устроив зрелищное шоу с большим количеством света и звука.

Особыми сюрпризами для зрителей стали дуэты и выступления других звезд эстрады. На сцену вышли Дмитрий Маликов, Лев Лещенко, Эмин Агаларов, Валерий Дайнеко, Игорь Николаев, Стас Пьеха, Андрей Державин, Александр Олешко, солисты мировых мюзиклов и детский музыкальный театр «Домисолька».

«Новые Самоцветы»
«Новые Самоцветы» — 15 лет на сцене. Фото: из архива музыкантов.

Напомним, «Новые Самоцветы» — это проект-продолжение легендарного ансамбля «Самоцветы», созданный заслуженной артисткой России Инной Маликовой в 2006 году.

В него вошли солист мюзиклов Notre Dame de Paris, «Граф Монте Кристо» и многих других, участник проекта «Голос-4» — Александр Постоленко; дочь солиста ансамбля «Белорусские Песняры» Валерия Дайнеко, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Яна Дайнеко и призер пятой «Фабрики звезд» Михаил Веселов.

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«Новые самоцветы»Дмитрий МаликовИнна Маликоваконцерты звезд