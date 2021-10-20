Елена Ханга вспомнила, как в юности «зарабатывала» на мороженое в метро

В номом интервью телеведущая Елена Ханга вспомнила свое детство в Москве. Будущая журналистка родилась в Черемушках, но благодаря метро ее мир был гораздо шире одного района. Про метрополитен у нее осталось множество историй.

Так, с первого класса Елена ездила на станцию «Динамо» на теннисные тренировки. На дорогу уходило больше часа только в одну сторону, поэтому подземка быстро стала для девочки вторым домом: она там читала, делала домашние задания, болтала с подружками и мечтала о будущем.

«Я ездила на тренировки с подружкой, которая жила в Беляево. Сначала меня сопровождала бабушка, но ей это очень быстро надоело. Она поняла, что так долго не может продолжаться — мотаться по полтора часа туда-обратно ей тяжело. И она сделала так: говорила мне, что я поеду одна, а сама садилась в соседний вагон и следила. Где-то месяц ездила со мной — до тех пор, пока окончательно не убедилась, что я не сойду с верного пути», — вспоминает Ханга.

И вот однажды во время такой слежки бабушка застукала ее с подружкой за фирменным хулиганством.

«Мы любили мороженое, но денег на него не выдавалось, потому что после тренировки нельзя. И мы хитрили: подходили к мужчинам, как нам казалось, элегантного возраста, то есть 20 лет, и, нет, не попрошайничали, а просили разменять 5 копеек, потому что нам нужно срочно позвонить маме. Как правило, никто не разменивал, а давал двушку. Пять мужчин — 10 копеек, а 10 копеек — мороженое с вафелькой за 9 копеек, которым можно наслаждаться, разломив его пополам; а если разживешься и соберешь больше, то можно купить за 11 копеек на палочке, но ее-то надо куда-то девать. И вот тут бабушка и застала нас, когда мы с подружкой соревновались, кидая палочки в сумки беззаботных наивных москвичей», — рассказала ведущая журналу «Москвич».

Ханга вспоминает, что получила тогда солидную трепку и долго не могла понять, как бабушка ее рассекретила. Девочке тогда пригрозили, что если безобразие не прекратится, на тренировки она больше не поедет.

Елена добавила, что такая жизнь — поездки в набитом метро после тяжелой тренировки, а потом еще уроки дома — воспитала в ней характер и дисциплину, что потом помогло в дальнейшей карьере.

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