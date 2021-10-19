«Близняшки загорают»: пополневшая Джанабаева в лифе оттенка омлета оголила пышный бюст

Певица приехала отдыхать на море. Она не постеснялась показать себя без макияжа и укладки.

Альбина Джанабаева в совре время выступала в составе группы «ВИА Гра». Стать частью этого коллектива можно только если девушка обладает не только вокальными данными, но и соблазнительными формами. Артистка не раз украшала обложки мужских журналов.А сердце певицы покорил Валерий Меладзе. У пары есть сыновья Константин и Лука. А в этом году звезда родила дочку Агату.

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После появления третьего ребенка Альбина не смогла быстро вернуться в форму. Она облачалась в наряды оверсайз, скрывая изъяны фигуры. А после съемок в шоу «Дуэты» певица уехала отдыхать на море. Она запечатлела себя на пляже. Жена Меладзе блеснула пышным бюстом в лифе от купальнике модного цвета омлета. Она не постеснялась показать себя без макияжа и укладки.

Джанабаева побежала к воде, насладившись прибоем. Она не скрывала, что рада тому, что оказалась на курорте. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Однако она предпочла не показывать зону живота.

«Ой, какая красивая», «Такая нежная и свежая», «Альбина, какие роскошные формы», «Ох, ну просто ложбинка греха на зависть всем», «Фигурка просто прелесть», «Близняшки загорают», «Как же вам хорошо», «Мне нравится естественная красота», «Вам не дашь больше 20 лет», «Горячая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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