Навка в силуэтном платье и жакете цвета «взбесившейся Барби» отметилась с Тарасовой и Пелагеей

Фигуристка поделилась кадрами со съемок «Ледникового периода». В креслах жюри оказалось много именитых персон.

Татьяна Навка уже много лет занимается фигурным катанием. Она завоевала много титулов и стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка не только проводит время, тренируя детей, но также создавая свои ледовые представления. Уже не первый год Татьяна участвует в «Ледниковом периоде», где занимается кресло члена жюри с Татьяной Тарасовой.Она оценивает выступления участников.

19 октября состоялись съемки нового выпуска. На этот раз Навка облачилась в черное силуэтное платье и жакет цвета взбесившейся Барби. Ее лук дополнили укладка и макияж с блестками. Фигуристка заняла Тарасову, которая облачилась в брюки и атласное пончо. Так как съемки длятся порой по пять часов, 74-летнему тренеру тяжело столько сидеть. На этот раз она снова была в инвалидном кресле.

А приглашенной судьей стала Пелагея. Певица облачилась в водолазку и плюшевую жилетку небесно-голубого цвета. Режиссер Андрей Соколов и ведущая шоу Алина Загитова сделали совместное фото с Навкой и Тарасовой.

«Поля — восторженный член жюри на Ледниковом Периоде. Теперь главное не заболеть — 5 часов съемки в холодрыге», — позже написала Пелагея.

Поклонники были рады увидеть такую компанию. Многие одарили их комплиментами. «Татьяна, здравствуйте! Вы хорошо выглядите», «Какая лучистая Пелагея», «Татьяна Тарасова единственная, кому так тяжело сниматься, но выглядит потрясающе», «Какие все красивые», «Ради Алины смотрим, просто бесподобная девочка», «Какой малиновый пиджак, это стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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