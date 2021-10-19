«Еще и плоский живот! Нереальная»: Лобода в платье-сетке подразнила рельефными бедрами

Певица показала, что в 39 лет обладает фигурой без изъяна.

Светлана Лобода является одной из самых популярных и высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она создает яркие клипы, а почти каждый ее трек становится хитом. Ко всему прочему, певица обладает модельными формами. Завистники не раз пытались найти изъяны в ее фигуре. Однако артистка регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. А женственные наряды позволяют ей демонстрировать свои достоинства.

18 октября Лобода отпраздновала свой день рождения. Она решила сделать это в теплых краях в компании друзей. Певица смогла повеселиться и потанцевать. Не обошлось и без сладкого десерта. На песчаном пляже она устроила фотосессию, представ в смелом наряде. Светлана облачилась в платье-сетку с кожаные сапоги. При этом она засветила не только нижнее белье, но и точеную фигуру.

Именинница продемонстрировала пышный бюст и плоский живот. Поклонники также обратили внимание на рельефные бедра звезды. Они осыпали ее комплиментами.

«Шикарная очень», «Ну какова красота!», «Невероятная», «Будет снится», «Океаны рыдают», «Еще и плоский живот! Нереальная», «Вот это бедра», «Ну какова все-таки красота!», «Как вам удается сохранить такую фигуру?», «Одарил же бог красотой», «Эти ноги спасут мир», — прокомментировали пост подписчики.

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