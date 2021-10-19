Без фотошопа: Орбакайте в мерцающем платье с открытым плечом запечатлелась в гримерке

Певица показала, как ее готовят к выступлению. Стилисты в четыре руки работали над ее образом.

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Сама она себя называет актрисой, которая поет. В этом году дочка Аллы Пугачевой большую часть времени проводит в Москве. Она отпраздновала свой юбилей, снялась в фильме и сериале, а также посетила ряд мероприятий. Для появления на публике артистка всегда продумывает свои образы. Даже мама восхищается ее чувством стиля.

Недавно Орбакайте повеселилась на вечеринке Николая Баскова. Тогда она облачилась в желтое платье и черное бархатное пальто.

А вот 19 октября певица поделилась кадрами из гримерки. Она показала, как готовится к выступлению. Два стилисты в четыре руки работали над макияжем и укладкой. Кристина предстала в золотом платье в пол с эффектом мерцания. Наряд с открытым плечом облегал ее фигуру.

«Люблю создавать образы!» — призналась она.

Артистка позволила себя рассмотреть без фотошопа. Поклонники восхитились тем, как звезда выглядит в 50 лет.

«Так мило два парня управляются», «Хороша», «Голос как у мамы», «Кристина, вы такая милая очаровашка», «Вы всегда просто красавица!», «Какие красавцы с вами работают», «Стройная», «Платье роскошное», «Ну просто дива», — прокомментировали пост подписчики знаменитости.

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