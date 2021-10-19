«Надо будет повторить»: Арзамасова заговорила о желании родить второго ребенка

19 октября молодая мама Лиза Арзамасова опубликовала снимки из летней фотосессии для глянцевого журнала, на которых она запечатлена в красивом платье и с округлившимся животом. Актриса выглядит очень элегантной и женственной в своем интересном положении. А в подписи к фото она отметила, что хочет вернуться к этим непередаваемым ощущениям.

«Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию… Надо будет как-нибудь повторить», — пишет 26-летняя звезда «Папиных дочек» в Instagram.

Поклонники актрисы бурно отреагировали на это ее откровение.

«Илья в курсе этого желания?», «Конечно, надо повторить. Главное, силы чтобы были», «Пока хочется и можется, надо повторять, и не откладывать!», «Лизонька, обязательно повторить. У Вас замечательный муж. Нужно!» — такие комментарии появились под постом Арзамасовой.

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Напомним, в 2020-м появилась информация, что молодая артистка встречается с известным фигуристом и хореографом Ильей Авербухом, который на 20 лет старше нее. В конце года звездная пара связала себя узами брака, и скоро появилась новость о первой беременности девушки. В августе 2021-го у Лизы родился сын, которого актриса назвала Львом.

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