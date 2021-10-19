«Ауф, ну какой вид!»: Глюкоза в прозрачном боди засветила всю красоту пышных ягодиц

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, не теряет своей популярности. Она давно перестала скрывать свою внешность. За мультяшным персонажем скрывалась блондинка с модельными параметрами. Теперь она воспитывает дочек Веру и Лидию. Примечательно, что даже в 35 лет артистка может похвастаться точеными формами. Не удивительно, что она часто щеголяет в броских нарядах.

Даже для выступлений на сцене Наталья порой выбирает пикантные образы. Она не боится выглядеть смело. На этот раз певица поделилась кадрами, снятыми во время отдыха. Она позирует на них в лимонном просвечивающем боди. Пикантный наряд с откровенным декольте подчеркнул все изгибы ее фигуры. Глюкоза сначала засветила округлые ягодицы, а потом похвасталась стройными ногами.

«Просто хочу вам напомнить, что вы зря смотрите на мою жизнь как на недостижимую картинку. Я ничем не отличаюсь от вас!⁣⁣⁣⁣» — заявила звезда.

Однако поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ауф, ну какой вид!», «Опять якорем к народу», «Шикарная фигура и очень красивое лицо», «Такая сочная», «Какая фигурка роскошная, ну просто кукла», «Как можно так безупречно выглядеть?», «Что бы не говорили, ваши формы совершенны», «Хочу смотреть на это вечно», — прокомментировали пост подписчики.

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