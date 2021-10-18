В молодежном стиле: Бузова в бомбере и трендовых ботинках осени прогулялась по Арбату

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она преуспела в разных сферах. Бывшая ведущая «Дома-2» снимается в новых проектах и готовится к большому концерту. Она также занимается собственным бизнесом и зарабатывает на рекламе. Порой у нее нет времени даже на отдых, но в одном из интервью Ольга призналась, что пересмотрела свои взгляды и теперь позволяет себе больше отдыхать.

Недавно Бузова вернулась из Турции. Она погрузилась в работу и почти каждый день ездит на съемки, а также тренировки, меняя по несколько образов. Накануне телеведущая смогла прогуляться по Арбату поздно вечером. Она обрадовалась, увидев банер с датой своего концерта в Москве. Прохожие оборачивались, так как узнали звезду. ольга предстала в джинсах скинни, алом бомбере и трендовых белых ботинках на толстой подошве.

Именно такие ботинки стали хитом осени. Кети Топурия, Ксения Бородина и другие звезды носят такую обувь. По словам телеведущей, пока ей нельзя говорить, но при этом никто не запрещал ей танцевать, поэтому она стала задорно двигаться на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что ей идет американский стиль. «Какой крутой лучок», «Мне нравится такой наряд», «Какая крутая», «Вот это хвост», «Оля, такая фигуристая красотка», «Очень четко выглядишь», «Это лучший образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: