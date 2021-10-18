«Ну какая сдоба»: Лобода в трусиках-шортах обнажила упругие гром-бедра на песчаном пляже

Певица свой день рождения отпраздновала в теплых краях. Она не постеснялась показать себя во всей красе.

Светлана Лобода является одной из самых успешных украинских исполнительниц. Она выпустила множество хитов, а ее клипы набирают десятки миллионов просмотров. Артистка растит дочек Евангелину и Тильду. Она перевезла их в Европу, поэтому теперь путешествует еще чаще. Звезда следит за фигурой и любит наряжаться. На светских раутах и вечеринках она зачастую появляется в ярких образах.

18 октября Лобода отмечает свой день рождения. Она приехала в теплые края, чтобы повеселиться вместе с друзьями. Певица не скрывает, что любит проводить время в приятной компании. На этот раз она облачилась не в вечерний наряд, а черный лиф и трусики-шорты, которые было видно под платьем-сеткой. Прозрачный наряд дополнили сапоги-казаки. Светлана блеснула пышными бюстом и упругими бедрами.

Поклонники и друзья стали поздравлять звезду с днем рождения, а поклонники одарили ее комплиментами. «Ну что за красота. Отличного вечерочка вам! Отожгите по полной», «Женская неиссякаемая энергия», «Идеальное тело», «Ну просто нереальная», «Ох, какой персик!», «Ну какая сдоба», «Какая красивая вы все-таки», «Фигурка бобовая», — прокомментировали кадры подписчики.

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