Гузеева заразилась в Крыму, а Прокофьева — в Краснодаре: кто из звезд попал в больницу в четвертую волну коронавируса

На лечении также находятся певец Александр Серов и актер Валерий Гаркалин.

С тех пор, как коронавирус появился на нашей планете, прошло почти два года. А с момента старта массовой вакцинации — почти год.

Пока еще мы считаем волны болезни и надеемся, что совсем скоро эту напасть удастся победить. Осень 2021-го принесла нам четвертую волну коронавируса с измененными, более неприятными симптомами. Вирус не щадит никого — ни простых людей, ни известных личностей.

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из звезд угодил больницу за последний месяц.

Лариса Гузеева, телеведущая

29 сентября в больницу в Москве угодила 62-летняя Лариса Гузеева. Поражение легких составило почти 60%.

Актриса вернулась домой после работы в Крыму. Там она совместила съемки с детокс-программой. С подписчиками Гузеева делилась, что успела побывать в любимой клинике и пройти программу очищения. Даже искупаться в море, чтобы поскорее похудеть.

Накануне Лариса намекнула на выписку и поблагодарила всех врачей, помогавших ей в Коммунарке. Прививку Гузеева не делала.

Ольга Прокофьева, актриса

57-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу 3 октября. Актриса вернулась из Краснодара, где находилась с гастролями и почувствовала себя плохо.

Тест на ковид оказался положительным и вроде бы болезнь протекала легко, но знаменитость все же решила настоять на госпитализации. В итоге Прокофьева попала в больницу и сейчас находится на лечении.

Актриса была вакцинирована от коронавируса.

Валерий Гаркалин, актер

Актер был госпитализирован 5 октября в ГКБ № 40 в Коммунарке.

С конца сентября Валерий Гаркалин лечился самостоятельно, а 7 октября ему стало хуже. Врачи доставили пациента в больницу, где его сразу подключили к аппарату ИВЛ.

Поражение правого легкого составило 85%, левого — 75%.

Пациент был веден в искусственную кому и на протяжении полутора недель актер находился в крайне тяжелом состоянии, аппарат искусственной вентиляции легких не помогал, мужчину переключили на ЭКМО.

Его состояние сейчас оценивается как стабильно тяжелое, но из медикаментозного сна актера вывели. Был вакцинирован до госпитализации.

Александр Серов, певец

9 октября в военный госпиталь угодил певец Александр Серов. Изначально он лечился дома и думал, что справится с болезнью, даже несколько раз отказывался от госпитализации, но когда ситуация усугубилась — вызвал скорую помощь.

Из госпиталя певца доставили в 52-ю московскую больницу, где он находится и сейчас.

Врачи диагностировали у пациента обширное поражение легких — около 75% и определили его в реанимацию. Певца также подключали к аппарату ИВЛ.

Болезнь осложняется тем, что артист страдает сахарным диабетом. Он не стал делать прививку от коронавируса.

18 октября наметилась положительная динамика. Дочь артиста рассказала, что отец пошел на поправку.

«Я слышал, что его переводят в общую палату. Это хороший знак», — подтвердил Teleprogramma.pro Александр Федорков, концертный директор артиста.

Валерий Леонтьев, певец

Новости о том, что 72-летний певец попал в больницу, появились 11 октября. Но тот же день представители артиста опровергли их.

Они заявили, что исполнитель не жалуется на здоровье и находится дома. А история с госпитализацией не соответствует действительности.

Тем не менее, сам Валерий Яковлевич на связь с поклонниками пока не выходит.

Сергей Безруков, актер

Актер сообщил о том, что заболел коронавирусом 20 октября. Он поделился с поклонниками фото из больничной палаты и заверил, что легко переносит болезнь. Остается надеяться, что так и будет дальше.

«Сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», — поделился Сергей Безруков.

Все спектакли, в которых был задействован актер, перенесли на другие даты.

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