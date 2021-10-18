«Готова смотреть на это вечно!»: Савельева запечатлела Сафонова на прогулке с подросшим сыном

Саша Савельева многим знакома по «Фабрике звезд». Потом она также длительное время выступала с группой «Фабрика». Певица никогда не была обделена мужским вниманием, но ее сердце смог покорить лишь актер Кирилл Сафонов. Они живут в браке уже 11 лет. Влюбленные растят сына Леона. Малышу уже два года, но пара скрывает его лицо. Не так давно они рассказали, как ребенок появился на свет раньше срока.

больше по теме Грация и стройность: Савельева отметилась в костюме с брюками палаццо и ботильонах с открытым носом Певица приняла участие в съемке и похвасталась своим элегантным образом.

В этом году Саша и Кирилл много путешествовали. Они также брали с собой в поездки наследника. Летом малыш увидел Италию. Обычно певица не оставляет малыша без своего внимания, но порой ей приходится уезжать на несколько дней. Тогда за крохой приглядывает отец. На этот раз Савельева засняла на камеру, как Сафонов гуляет с сыном и катает его на качелях. Они находились возле деревенского деревянного домика.

«Я готова смотреть на это вечно! С Днем отца, любимый», — написала звезда.

Мальчик был в куртке и шапке. Он с радостью играл с отцом. Поклонникам редко удается увидеть Леона. Многие отметили, что он сильно вырос. «Ну как мило. Счастья вам», «Кирилл прекрасный папа», «Леон уже такой большой», «Это действительно трогательно», «Какие памятные кадры», «А где это вы? Уехали из города?», «Красота в черно-белых красках», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.