«Вот это стройняшка!»: Анна Заворотнюк в откровенном кроп-топе похвасталась осиной талией

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилась фотография знаменитости в сексуальном наряде и трендовых очках. Примечательно, что снимок взбудоражил поклонников Анны.

Фолловеры позавидовали стройной Заворотнюк. Знаменитость позировала в прямоугольных очках на цепочке. К ним Анна подобрала кроп-топ без бретелей и брюки с пленительными вырезами на бедрах.

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Заворотнюк эффектно продемонстрировала тонкую талию и красивую грудь. Стройная модель решила скорректировать свой рацион, чтобы быть еще привлекательнее.

«Подумываю над тем, чтобы попробовать перестать есть сахар. В поездке ела очень много сладкого и моментально обсыпало все лицо. А вы замечаете такую закономерность? Едите сладкое и тут же начинаются высыпания? Я все никак не пойму, с чем же это связано. С одном стороны, может это самолет, смена климата, другая вода. А с другой, может быть, все-таки это еда», – порассуждала Анна.

«Шикарная», «Аня, ты идеальная», «Вот это стройняшка!», «Такая сногсшибательная», «Ого! Стройная такая», «Аня, вы очень красивая и очаровательная», «Кошечка красивая», – восхитились красотой модели поклонники.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк в тесном платье с цветочным принтом вышла на прогулку. Стилист указала на ошибки в образе модели.

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