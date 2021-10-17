Невеста в стиле 18+: Клава Кока в белоснежном наряде не утаила нижнее белье с ажурными узорами

Певица запечатлелась на съмках клипа к песне «ЛА ЛА ЛА».

Исполнительница Клава Кока предстала в образе соблазнительной невесты в кружевных чулках и прозрачной юбке. Свежее фото знаменитость разметила на личной странице в Instagram.

Певица с волосами цвета фуксии облачилась в блузку из молочной органзы с рукавами в стиле Пьеро. К ней артистка надела юбку в пол и туфли на высоким каблуке с мехом.

Клава гордится своей внешностью. Поэтому исполнительница не стала скрывать сексуальные изгибы стройной фигуры. Бывшая возлюбленная блогера Димы Гордея в полупрозрачном наряде сверкнула нижним бельем.

Особенно поклонникам Коки приглянулись чулки с кружевными оборками.Клава игриво подняла ножку, оттопырив упругие ягодицы.

«Перед нами икона стиля», «Невероятная красивая», «Безумно ждем клип! Ты очень красивая», «Какая же невероятная! Уже в предвкушении», «Я упала от твоей красоты», «Герцогиня Клавдия», «Неотразимая богиня», – написали поклонники Клавы Коки.

Напомним, ранее Клава Кока в ярко-голубом платье с асимметричным вырезом обнажила загорелые ножки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.