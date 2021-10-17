«Разминайте речевой аппарат»: Петров поздравил Пересильд и Шипенко с возвращением

Актер также надеется, что коллеги привезли ему сувениры из космоса.

17 октября популярный актер Александр Петров, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, чествует свою коллегу Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, успешно вернувшихся с орбиты за землю.

«Боюсь представить, что ребята испытали там в космосе, и по дороге туда, и по дороге обратно! Горжусь вами! Вы — герои! — написал артист в Instagram. — Набирайтесь сил, восстанавливайтесь и разминайте речевой аппарат, потому что рассказывать вам об этом придется очень-очень много раз!»

Петров поблагодарил космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и всех сотрудников Роскосмоса за то, что этот полет состоялся. И в шутку добавил, что ждет магнитик из путешествия от Клима Шипенко и селфи с инопланетянами от Юлии Пересильд.

Напомним, режиссер и актриса провели на МКС 12 дней, снимая кадры для художественного фильма «Вызов». Это первый инцидент в истории, когда, чтобы снять кино про космос, главную героиню реально запустили в космос.

Кстати, Петров и его возлюбленная Стася Милославская провожали киноэкипаж с Байконура в день старта.

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