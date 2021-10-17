Миллиард долларов: отец Бритни Спирс мог обчистить ее счета

Недавно Бритни Спирс получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сэма Асгари. Манекенщик и фитнес-тренер надел на безымянный палец певицы кольцо с бриллиантом за более чем 100 тысяч долларов. Свадьбу влюбленные решили устроить 2 декабря, в день рождения поп-певицы.

Накануне стало известно, что 12 ноября состоится заседание суда по итогам которого Бритни сможет окончательно избавить от опеки своего отца. Под пристальным вниманием родителя она была с 2008 года. Джейми Спирс заставлял дочь молиться и читать религиозную литературу, а сам тем временем подглядывал за ней по видеокамерам и считал ее деньги.

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По данным экспертов, мужчина перевел в офшоры более миллиарда долларов. Об этом пишет The Sun.

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