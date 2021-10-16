«Просто Венера»: Семенович в силуэтном платье изумрудного цвета не скрыла пышные формы

Певица появилась на юбилее Николая Баскова в лаконичном наряде, который только подчеркнул ее красоту.

Анна Семенович уже давно строит сольную карьеру. Многие поклонники любят ее за легкий характер и позитивное отношение к жизни. Она каждый год старается выпускать новые песни и снимается в смелых нарядах в клипах. Артистка не скрывает, что постоянно работает над фигурой. Обычно она старается похудеть к лету, но порой ее попытки не увенчиваются успехом. Впрочем, певица давно научилась подбирать наряды, подчеркивающие ее достоинства.

15 октября в Москве с размахом свой день рождения отметил Николая Басков. На празднике собрались почти все отечественные звезды: Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Полина Гагарина, Жасмин и другие известные персоны.

Для особенного вечера Семенович облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета лаконичный наряд с глубоким декольте подчеркнул ее тонкие щиколотки, но при этом не скрыл пышных форм. Она танцевала и веселилась с Навкой и Жасмин. Однако артистка почти не покидала столик, предпочитая сидеть за ним.

В Сети появились слухи, что возможно певица беременна. Она не раз говорила о том, что мечтает стать мамой и созрела для семейной жизни. Однако пока Анна не объявляла о беременности. Стоит отметить, что многие поклонники восхитились красотой артистки и адресовали ей комплименты. «Анна самая веселая», «Рядом с ней всегда жаркие танцы», «Просто Венера», «Ну какие формы», «Словно поправилась и животик округлился, да?», «Похорошела», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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