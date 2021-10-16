Саша Дони завернула свои два «мяча» в боди с откровенным декольте

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Саши Дони появилась фотография знаменитости в черном атласном купальнике-бюстье.

Дони подчеркнула фигуру «песочные часы» нардом для прогулки по диким пляжам. Длинноногая модель позировала в морской пене. Дони натянула трусы купальника, слегка оголив зону бикини.

А глубокое декольте откровенного наряда подчеркнуло пышную грудь Саши. Возлюбленная Тимати дополнила сексуальный образ очками с розовыми стеклами.

«Архивы выставлять не люблю, но сегодня сделаю исключение и скоро буду радовать вас своим активом», – написала Дони в комментариях к фото.

А вот поклонники Саши уже порадовались. Соблазнительная фигура блондинки пришлась по вкусу фолловерам:

«Необыкновенно красивая», «Я таю», «Какая красотка», «Вот это фигурка! Балдею», «Саша, не слушайте никого, вы огонь!», «Вот бы там с тобой искупаться», «Саша, мы тебя любим», «Просто космос, детка».

Напомним, ранее Саша Дони похвасталась растяжкой. Блогер с помощью вертикального шпагата закрыла багажник машины.

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