Едва прикрыла прелести: Гагарина в сверкающем мини-платье с бахромой сразила точеными формами

Певица исполнила свои хиты на вечеринке Николая Баскова. Она выбрала броский образ для такого случая.

Полина Гагарина не скрывает, что много внимания уделяет фигуре. В свое время ей удалось сильно похудеть. А после вторых родов она стала заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме. В последнее время певица много работает, а свободное время старается посвящать сыну и дочке. Обычно она редко появляется на праздниках у друзей. Однако артистка не смогла пропустить юбилей Николая Баскова.

Сначала Полина предстала на вечеринке в черном мини-платье с корсетом. Она стала танцевать в компании Алсу, Жасмин и других коллег. Певица позволила себе расслабиться и повеселиться.

Позже Гагарина переоделась и вышла на сцену. Она появилась перед публикой в мерцающем мини-платье с бахромой. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ножки. Артистка исполнила несколько своих хитов. Ей удалось сразить гостей своим образом. Наряд едва прикрыл прелести звезды, поэтому смотрелся пикантно.

«Какой голос и платье», — восхитилась Яна Рудковская.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая стройняшка», «Вот это платье, ослепляет», «Вы слова дива в кабаре», «Полина, всегда хрупкая, утонченная, прелестная», «Как же вами все любуются», «Завистники говорят, что худая, а нормальные люди молча любуются», «Это платье бесподобно», «С такими ножками надо на подиум», — прокомментировали пост подписчики.

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