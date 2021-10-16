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«Сногсшибательные формы»: Анастасия Макеева похвасталась своими сдобными «пышками» в купальнике Versace

Актриса подчеркнула ровный загар золотистым бикини.

«Сногсшибательные формы»: Анастасия Макеева похвасталась своими сдобными «пышками» в купальнике Versace
Анастасия Макеева. Фото: Instagram.com/makeevan

Бывшая жена Глеба Матвейчука – Анастасия Макеева – поделилась свежей фотографией из отпуска. Примечательно, что пляжный наряд артистки произвел фурор среди поклонников знаменитости.

Макеева отдала предпочтение золотистому глянцевому бикини с бантиками на трусиках. Металлические пряжки с логотипом Versace украсили соблазнительный наряд Анастасии.

Макеева с трудом вместила внушительную грудь в лиф купальника. А игривые бантики на тугих трусиках подчеркнули пышные бедра актрисы.

Анастасия Макеева. Фото: Instagram.com/makeevan
Анастасия Макеева в купальнике на море. Фото: Instagram.com/makeevan

«Какая красивая! Как Сирена вышла из пены морской», «Фигура просто огонь! Как при таком сумасшедшем режиме можно сохранить такие сногсшибательные формы?», «Ох и фигурочка! Огонь!», «Если бы у меня была такая фигура, я бы ни с кем не здоровалась», «У вас очень красивая фигура»,  – написали взбудораженные поклонники Макеевой.

Напомним, ранее Анастасия Макеева в платье с глубоким декольте засветила сочные формы. Актриса выбрала обтягивающий наряд с перламутровым блеском. Знаменитость дополнила его глянцевыми туфлями на высоком каблуке.

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Тэги

Анастасия Макеевааппетитные формыЗвезды в купальникахсексуальная фигура