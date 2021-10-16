«Сногсшибательные формы»: Анастасия Макеева похвасталась своими сдобными «пышками» в купальнике Versace

Бывшая жена Глеба Матвейчука – Анастасия Макеева – поделилась свежей фотографией из отпуска. Примечательно, что пляжный наряд артистки произвел фурор среди поклонников знаменитости.

Макеева отдала предпочтение золотистому глянцевому бикини с бантиками на трусиках. Металлические пряжки с логотипом Versace украсили соблазнительный наряд Анастасии.

Макеева с трудом вместила внушительную грудь в лиф купальника. А игривые бантики на тугих трусиках подчеркнули пышные бедра актрисы.

«Какая красивая! Как Сирена вышла из пены морской», «Фигура просто огонь! Как при таком сумасшедшем режиме можно сохранить такие сногсшибательные формы?», «Ох и фигурочка! Огонь!», «Если бы у меня была такая фигура, я бы ни с кем не здоровалась», «У вас очень красивая фигура», – написали взбудораженные поклонники Макеевой.

Напомним, ранее Анастасия Макеева в платье с глубоким декольте засветила сочные формы. Актриса выбрала обтягивающий наряд с перламутровым блеском. Знаменитость дополнила его глянцевыми туфлями на высоком каблуке.

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