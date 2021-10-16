«Выходим греться на солнышке»: Наталья Подольская в изумрудном купальнике не скрыла нежные изгибы бюста

Жена музыканта Владимира Преснякова – Наталья Подольская – запечатлелась у бассейна в соблазнительном наряде.
Артисты улетели на отдых в солнечную Италию. Для сиесты Наталья выбрала купальник под цвет зеленых глаз. Наряд на тонких бретелях подчеркнул упругую грудь певицы.
Подольская распахнула махровый халат белоснежного цвета и оголила тем самым стройные ножки.
«Между процедурами выходим греться на солнышке. Днем температура около 18 градусов», – отметила Наталья.
Подольская не стала наносить плотный макияж. Наталья продемонстрировала свою естественную красоту и отсутствие фотошопа.
Артистка собрала волосы в небрежный пучок. При этом пляжный образ вызвал восторг у поклонников певицы.
«Очень красиво! Отдыхайте и наслаждайтесь собой и мужем!», «Какая вы классная!», «Красивые ножки», «Такая солнечная», – восхитились Подольской ее поклонники.
Напомним, ранее Наталья Подольская вслед за Марией Горбань отметилась в модном головном уборе. Артистка сочетала его с динамичным костюмом в спортивном стиле.
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