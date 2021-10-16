Словно две тигрицы: появилось редкое фото Аллы Пугачевой и Софии Ротару на одной сцене

Звездных исполнительниц журналисты часто сталкивали лбами на различных мероприятиях.

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился редкий кадр, на котором можно увидеть на сцене сразу двух суперзвезд – Аллы Пугачеву и украинскую певицу Софию Ротару.

На красивом кадре они вместе запечатлены на сцене и поют песню. Звезды, надо признать, просто великолепно выглядят.

«Словно две тигрицы», «Очень красивое фото», «Великолепный кадр», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что журналисты в разные годы сталкивали лбами по поводу и без двух звезд эстрады. При этом сами исполнительницы в последние годы предпочитают друг о друге не высказываться.

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