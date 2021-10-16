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«Я очень тебя люблю»: дочь Брежневой трогательно поздравила Кипермана с днем рождения

У 11-летней Сары прекрасные отношения с отцом.

«Я очень тебя люблю»: дочь Брежневой трогательно поздравила Кипермана с днем рождения
Вера Брежнева. Фото: Globallookpress.com

Младшая дочь Веры Брежневой 11-летняя Сара в сторис Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения своего отца бизнесмена Михаила Кипермана. Предпринимателю из Украины исполнился 51 год.

Михаил Киперман с дочкой
Михаил Киперман с дочкой. Фото: instagram.com/sswlvix/

«Я очень тебя люблю. С днем рождения, мой дорогой папа».

Сара Киперман

На кадрах можно увидеть, что Сара Киперман заметно повзрослела за последнее время. У нее можно заметить легкий макияж, красивый пиджак. Сара медленно, но верно превращается в красотку.

Напомним, что Вера Брежнева и Михаил Киперман сыграли свадьбу в 2006 году. В декабре 2009 года у них на свет появилась общая дочь Сара. В октябре 2012 года пара распалась.

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