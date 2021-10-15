«Ева с яблоком»: Екатерина Волкова в платье-комбинации с принтом «мильфлер» показала «ложбинку греха»

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разметила на личной странице в Instagram фото в соблазнительном платье с популярным принтом «мильфлер».

Екатерина сделала асимметричную укладку и украсила волосы жемчужной заколкой. Артистка отдала предпочтение шелковому платью-комбинации в мелкий цветочек. Серо-голубой наряд не скрыл аккуратную грудь знаменитости.

Волкова соблазнительно приоткрыла нюдовые губки. Актриса подчеркнула стройные ключицы тонкой цепочкой с кулоном. А на плечи Екатерина накинула свитшот молочного цвета.

«Ангел небесной красоты! Екатерина, от вас взгляд не отвести. Платье великолепное», «Вы привлекательней, чем Ева с яблоком!», «Красотка», – написали восхищенные поклонники Волковой.

Отметим, что дочь Дмитрия Маликова тоже демонстрировала платье с цветочным принтом. Стефания Маликова скомбинировала трендовый наряд с сапогами-казаками.

А певица Виктория Дайнеко выбрала баклажановый вариант платья в цветочек.

Напомним, ранее Екатерина Волкова подчеркнула стройные ножки костюмом-тройкой с шортами-бермудами вместо длинных брюк. Знаменитость появилась в таком наряде на «Кинотавре».

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