«Исхудала девочка»: Регина Тодоренко в нижнем белье заставила поклонников поволноваться

Среди последних публикаций личного микроблога жены исполнителя Влада Топалова — Регины Тодоренко — появилась фотография знаменитости в одном нижнем белье.

Таким способом Тодоренко хотела повысить просмотры личной страницы в Instagram. Однако голое тело телеведущей стало предметом опасения некоторых поклонников Регины.

Дело в том, что выпирающие ребра и плоская грудь Тодоренко насторожили фанатов знаменитости. Регина позировала на кровати в телесных трусиках и лифчике. Откровенный наряд не спрятал стройное тело Тодоренко.

Поклонники оставили под снимком комментарии, в которых высказались об излишней худобе телеведущей:

«Тебя хочется накормить», «Исхудала девочка», «Такая худая стала», «Господи, что ж Вы такая худенькая?», «Ого, вы так похудели», «Стали еще миниатюрнее, чем до ребеночка», «Вам точно не надо больше худеть».

Напомним, ранее Регина Тодоренко посмеялась над новым курсом по саморазвитию Оксаны Самойловой. Телеведущая отметила, что многие блогеры просто копируют продукты. Тодоренко обвинила в плагиате и жену шоумена Джигана.

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