В день рождения Анна Хилькевич показала себя в утробе матери

15 октября день рождения отмечает актриса Анна Хилькевич. В 2021 году звезде «Барвихи», «Универа» и «Елок» исполнилось 35 лет.

Принимая пожелания, артистка и сама себя поздравила в социальной сети, опубликовав детские фото. В архивах знаменитости сохранился даже снимок УЗИ, на которой она запечатлена еще до своего рождения. Им Анна тоже поделилась с поклонниками.

«В течении 35 лет из вот такого вот комочка с коротким носиком и пухлыми губами выросла девушка. Девушка, которая очень много ошибалась, любила, страдала, пробовала, начинала, не закончив, побеждала, падала и снова поднималась. Но эта девочка всегда неумолимо любила жизнь и всегда улыбалась. Так и осталось», — написала Хилькевич в Instagram.

Актриса поделилась, что этот день рождения она ощущает по-особенному, поздравления трогают ее намного больше, чем раньше. Именинница предположила, что это из-за испытуемого ею чувства любви — к миру, к людям и к себе.

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