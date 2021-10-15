Зажгла с Пелагеей после работы: Бузова в боди с мини-юбкой блеснула налившимся бюстом на вечеринке

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. На ее Instagram подписано 23 миллиона человек. Бывшая ведущая «Дома-2» не перестает открывать в себе новые таланты и работать. В этом году она снялась в шоу «Звезды в Африке», а также «Х-Фактор. Беларусь». Лишь несколько раз артистка устроила себе мини-отпуска, чтобы перевести душ и набраться сил.

Этой осенью Ольга готовится к большому концерту. Ко всему прочему, она регулярно ездит на съемки. Телеведущей нравится наряжаться. За минувшие месяцы она поправилась. Однако звезде нравится подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз она облачилась в черное боди с расклешенной мини-юбкой. Джинсовая рубашка и сапоги на каблуке дополнили ее аутфит. Бузова похвасталась пышным бюстом.

«Выбираю подарочек другу на день рождения. Хочу рассказать вам про эту рубашку джинсовую. Все новиночки всегда у меня. Я наконец-то в ЦУМе, но я приехала не для себя, а чтобы поздравить друга с днем рождения. Такой у меня образ сегодня после работы. Вот так вот! Грудь Ольги Бузовой странный предмет, то она есть, а то ее нет. А это все просто хороший боди!» — сказала она.

Позже Ольга оказалась на вечеринке, где поздравила именинника. Она была рада встрече с певицей Пелагеей, которая облачилась в наряд в горох. Две свободные блондинки стали танцевать под хиты «Отпетых мошенников». Они демонстрировали хорошее настроение. Пелагея даже обнимала телеведущую. Поклонники восхитились тем, как выглядят знаменитости. Многие посчитали, что даже они похожи.

«Какие спелые груди», «Ольга, ну вы тут огонь», «Ой, Пелагея! Классные такие», «Прям девочки-зажигалочки», «Оля, ну и вырядилась! Могла бы уже голой», «Декольте теперь всегда демонстрирует», — стали писать пользователи Сети.

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