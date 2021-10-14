«В императорском люксе»: Рудковская в сияющем платье в пол и туфлях Золушки пришла на званый ужин

Яна Рудковская является известным продюсером. Она также уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. У пары подрастают сыновья Александр и Арсений. Младшему наследнику супругов всего год. Но светская львица не брала декретный отпуск. Более того, она путешествовала этим летом, а также ездила на показы мод во Францию. Также осенью она также продолжает появляться на разных мероприятиях.

В 46 лет Яна может похвастаться стройной фигурой. Она не стесняется носить короткие платья, демонстрируя ноги. 14 октября жена Плющенко отправилась на званый ужин в отель The Ritz-Carlton. Она облачилась в бальное платье синего цвета с эффектом сияния. Ее вечерний лук дополнили прозрачные туфли «Золушки», которые в этом сезоне стали трендом. При ней также была маленькая сумка Dior.

«На ужине в сказочном императорском люксе в платье Золушки», — написала звезда.

Блондинка кружилась, демонстрируя образ во всей красе. Многие поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Красотка! Счастливая женщина!», «Очень красивое и женственное платье», «Не могу сдержаться! Платье потрясающее! Вам очень идет!», «Платье сногсшибательное», «Вам идет синий», «Куколка», «Ну просто нет слов», «Прям фея», — прокомментировали пост подписчики.

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