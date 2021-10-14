«Какая аппетитная стала»: Бузова в купальнике с баской щегольнула округлым «поплавком»

Ольга Бузова давно дала понять, что ничего не стесняется. Она привыкла покорять публику своим обаянием, яркими образами и порой смелыми поступками. На красной дорожке ее можно увидеть как в вечернем платье, так и в образе русалочки. В этом году телеведущая решила изменить привычный график. Она все лето ездила на съемки, но при этом устраивала себе мини-отпуска. Осень у нее также проходит насыщенно.

В последнее время Ольга часто носит мини-юбки и короткие платья. Она не скрывает, что поправилась. На этот раз артистка решила показать фигуру во всей красе. Она опубликовала смелый кадр, снятый в Африке, где проходили съемки шоу. Певица предстала в лимонном купальнике с баской. Она выпятила пятую точку, показав округлые ягодицы. Просвечивающая ткань придала пикантности.

Поклонники были сражены красотой 35-летней звезды. Многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее осудил. «Какая красивая вы, Ольга Игоревна», «Вы так прекрасно выглядит», «Какая аппетитная стала Ольга!», «Буйки свои выставила», «Булки жарятся на солнце», «Оля, ну уже все видели», «Такой орех!», «Ой, вот это секси фрау», — прокомментировали пост подписчики.

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