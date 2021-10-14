На зависть: похудевшая Муцениеце в двуцветных джинсах обнажила «стальной» пресс

Агата Муцениеце многим известна по сериалу «Закрытая школа», а также фильму «Тобол». Она также длительное время состояла в браке с Павлом Прилучным. Лишь год назад актриса рассталась с избранником. Она решила начать жизнь с чистого листа. Агата начала заниматься спортом и часто экспериментировать с имиджем. Недавно она также решилась принять участие в «Ледниковом периоде».

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Тренировки на льду даются тяжело участникам. При этом Муцениеце не скрывает, что похудела на пять килограммов, чем восхитила Ксению Бородину. На этот раз она решила пополнить гардероб. В примерочной актриса запечатлелась в модных двухцветных джинсах. Она задрала футболку, оголив рельефный пресс. Агата грациозно позировала, демонстрируя роскошные формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали бывшую жену Прилучного комплиментами. «Какая ты чика», «Очень стильно», «Просто прекрасна», «Снова дразнишь Бородину?», «Ох, какая», «Мне нравится каждый изгиб», «Животик просто идеальный», «Как не любоваться такой девочкой», «Муцениеце, вы огонь», «Литовская красота во плоти», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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