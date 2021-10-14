Осенний уют: Бузова покрасовалась в белоснежных брюках и джемпере с модным воротником

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. Но в последнее время она едва находит время на отдых. Телеведущая готовится к большому концерту в Москве, снимается в новых проектах и ездит на фотосессии. При этом с собой у артистки всегда несколько нарядов. Она не скрывает, что порой ей приходится брать с собой чемоданы. Так, накануне она сменила два образа на шоу «Ночной контакт».

А вот новую съемку Ольга предпочла не рассекречивать. Она лишь похвасталась своим осенним аутфитом. Телеведущая облачилась в белые брюки-дудочки и алый джемпер с модным воротником «Клодин». Она сделала аккуратный пучок и макияж с акцентом на глаза. Бузова устроила танцы на камеру, продемонстрировав тонкую талию. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры и скрыл недостатки.

Поклонники посчитали, что этот образ идет звезде. Многие одарили ее комплиментами. «А раньше нельзя было так?», «Такие джемперы мне нравятся», «Очень милая, красный только не идет», «Достойный лучок», «Вот это лаконично и стильно», «Оленька, прекрасный наряд», «Ты похудела или показалось?», «Прям леди!», «Да, такая Оля нам нравится больше», — стали писать пользователи Сети.

Добавим, что наряды с широким воротником стали актуальны в этом сезоне. Екатерина Стриженова, Стеша Маликова и другие модницы отметились в таких нарядах.

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