В кожаных брюках и на шпильках: Агата Муцениеце оголила изящные щиколотки в ванне

Агата Муцениеце год назад начала новую жизнь. Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным, но в итоге они предпочли расстаться. Актриса переехала с детьми в свою квартиру. Она начала заниматься спортом, а также экспериментировать с имиджем. Бывшая жена Прилучного вскоре стала получать много новых предложений по работе. А недавно она приняла участие в «Ледниковом периоде».

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Пока Агата не смогла впечатлить судей проекта, но похудела на пять килограммов. Она то и дело примеряет новые платья и костюмы. А теперь актриса запечатлелась в ванне. Она решила не раздеваться, поэтому позировала в кожаных брюках и нежно-розовом жакете с воротником. Муцениеце в туфлях на шпильке закинула ногу на стену. Она похвасталась изящными щиколотками.

«Я тут пока катаюсь на коньках, все новости пропустила», — написала звезда.

Необычный кадр Агаты восхитил поклонников. Многие поразились тому, как она постройнела. Другие оценили ее образ. «Такое ощущение, что фото для Vogue. Шикарная», «Агата, ты такая стройная», «Ох, эта ножка», «Привлекательная и не раздетая», «А так можно было?», «Ой, хороша», «Ты ничего не пропустила», «Сплошной восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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