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В кожаных брюках и на шпильках: Агата Муцениеце оголила изящные щиколотки в ванне

Бывшая жена Павла Прилучного впечатлила поклонников.

В кожаных брюках и на шпильках: Агата Муцениеце оголила изящные щиколотки в ванне
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце год назад начала новую жизнь. Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным, но в итоге они предпочли расстаться. Актриса переехала с детьми в свою квартиру. Она начала заниматься спортом, а также экспериментировать с имиджем. Бывшая жена Прилучного вскоре стала получать много новых предложений по работе. А недавно она приняла участие в «Ледниковом периоде».

Пока Агата не смогла впечатлить судей проекта, но похудела на пять килограммов. Она то и дело примеряет новые платья и костюмы. А теперь актриса запечатлелась в ванне. Она решила не раздеваться, поэтому позировала в кожаных брюках и нежно-розовом жакете с воротником. Муцениеце в туфлях на шпильке закинула ногу на стену. Она похвасталась изящными щиколотками.

«Я тут пока катаюсь на коньках, все новости пропустила», — написала звезда.

Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Необычный кадр Агаты восхитил поклонников. Многие поразились тому, как она постройнела. Другие оценили ее образ. «Такое ощущение, что фото для Vogue. Шикарная», «Агата,  ты такая стройная», «Ох, эта ножка», «Привлекательная и не раздетая», «А так можно было?», «Ой, хороша», «Ты ничего не пропустила», «Сплошной восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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