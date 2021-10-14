«Что так красиво-то?»: Ирина Пегова в приталенном жакете в клетку и платке предстала на променаде

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она успела покорить сердца многих зрителей. Недавно актриса сообщила, что скоро стартуют съемки продолжения сериала «Акушерка». Также она успевает играть в театре и порой появляется на праздничных концертах. Несмотря на свою нестандартную фигуру, это не мешает ей носить женственные наряды. Не раз она восхищала коллег своими образами.

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На этот раз Пегова решила насладиться осенней погодой и устроила променад в Минске. Она даже запечатлелась в пожелтевшей листве. Для прогулки актриса облачилась в клетчатый брючный костюм. Приталенный жакет подчеркнул ее талию, а платок на голове дополнял образ. Ирина похудела после участия в «Ледниковом периоде», поэтому в ее гардеробе появилось много новых образов.

«Что так красиво-то?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ирочка, вы как всегда очей очарованье», «Какая красота. Ириночка!», «Русская красавица!», «Какой у вас классный костюм», «Прекрасная леди! Обожаю! Чудесная актриса!», «Вы, хорошая в платке», «Очень вам здорово в платочке… мало кому идет», — прокомментировали пост подписчики.

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