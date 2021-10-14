«Что так красиво-то?»: Ирина Пегова в приталенном жакете в клетку и платке предстала на променаде

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она успела покорить сердца многих зрителей. Недавно актриса сообщила, что скоро стартуют съемки продолжения сериала «Акушерка». Также она успевает играть в театре и порой появляется на праздничных концертах. Несмотря на свою нестандартную фигуру, это не мешает ей носить женственные наряды. Не раз она восхищала коллег своими образами.
На этот раз Пегова решила насладиться осенней погодой и устроила променад в Минске. Она даже запечатлелась в пожелтевшей листве. Для прогулки актриса облачилась в клетчатый брючный костюм. Приталенный жакет подчеркнул ее талию, а платок на голове дополнял образ. Ирина похудела после участия в «Ледниковом периоде», поэтому в ее гардеробе появилось много новых образов.
«Что так красиво-то?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ирочка, вы как всегда очей очарованье», «Какая красота. Ириночка!», «Русская красавица!», «Какой у вас классный костюм», «Прекрасная леди! Обожаю! Чудесная актриса!», «Вы, хорошая в платке», «Очень вам здорово в платочке… мало кому идет», — прокомментировали пост подписчики.
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