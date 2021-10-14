«Я горжусь тобой, Анюточка!»: Родион Нахапетов тепло поздравил старшую дочь с днем рождения

Режиссер Родион Нахапетов тепло и нежно поздравил в Instagram свою старшую дочь Анну с 43-летием. Он опубликовал снимок, на котором обнимает наследницу.

«Моя родная Анюточка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Сегодня большой праздник в моем сердце и в нашей церкви Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть она будет твоей защитницей и путеводной звездой! Радости и благополучия! Я горжусь тобой, Анюточка! Наташа и Катя поздравляют тебя тоже! Целуй Полиночку! Всем привет!» Родион Нахапетов

«С днем рождения, Анна. Много лет жизни вашей прекрасной семье», «Очень уютное и душевное поздравление», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна родилась в браке Родиона Нахапетова с первой женой актрисой Верой Глаголевой. Также у них есть еще одна общая дочь Мария. В настоящее время Родион Нахапетов живет вместе с гражданкой США из семьи русских эмигрантов Натальей Шляпникофф.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.