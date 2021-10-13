Сразила всех: Виктория Лопырева в мини-платье на пуговицах обнажила изящные бедра

Виктория Лопырева не скрывает, что любит посещать разные мероприятия и быть в центре событий. Во время пандемии она уехала с сыном Марком Лео в ОАЭ, где у нее появилось много знакомых. Более того, там победительница конкурса красоты «Мисс Россия» организовывает фестиваль «Матрешка», а также участвует в форумах. Еще недавно она наслаждалась вечеринками в Москве, то теперь вернулась в Дубай.

У Виктории большой гардероб. Она регулярно выходит в свет, поэтому имеет коллекцию платьев, вечерних нарядов и туфелек. Модель привыкла, что на нее постоянно обращено внимание публики. На этот раз она отправилась в отель, где состоялась деловая встреча и знакомство с шеф-поваром. Лопырева сначала дефилировала в черном мини-платье на пуговицах и босоножках с каблуком.

Наряд едва прикрыл прелести знаменитости. Блондинка грациозно дефилировала по залу. Когда она села с гостями на диван, то обнажила изящные бедра. Она сразила и смутила присутствующих своей красотой.

Поклонники осыпали комплиментами Викторию. Многие удились тому, как она выглядит и ее точеным формам. «Какой стильный look», «От вас взгляд не отвести», «Просто богиня», «Ох, эти ноги космос», «Виктория, вы там всех смутили! Такая красота», «Платье прям опасно коротко», «С такими ногами только по подиуму ходить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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