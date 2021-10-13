Беременная Нюша в модном тренче песочного цвета и ботинках на шнуровке запечатлелась в лесу

Певица решила посадить деревья. При этом она выглядела женственно и стильно.

Нюша в этом году реже выступает на сцене. Еще летом она объявила, что снова беременна. Вместе с мужем Игорем Сивовым певица растит двухлетнюю дочку Симбу. А недавно влюбленные организовали вечеринку, на которой рассекретили пол будущего малыша. У них будет мальчик. По словам артистки, радостное событие случиться зимой. Но она уже находится на внушительном сроке беременности.

больше по теме Беременная и стильная: Нюша отметилась в сливочном костюме и трендовых ботинках на толстой подошве Певица находится уже на внушительном сроке беременности.

Примечательно, что интересное положение не мешает Нюше вести свой привычный образ жизни. Она много путешествует, посещает светские мероприятия и часто гуляет с дочкой. На этот раз певица приехала в лес, где высадила деревья. Она приняла участие в проекте канала «Экологика». Артистка не раз рассказывала, что сортирует мусор и носит одежду из переработанных материалов, так как заботится о природе.

Нюша запечатлелась в песочном тренче с поясом и грубых черных ботинках на шнуровке. Джинсы скинни подчеркнули ее стройные ноги, а бордовый свитер с широким воротом не позволил ей замерзнуть. Стоит отметить, что тренчи актуальны в этом сезоне.

Поклонники восхитились молодой мамой. Многие одарили ее комплиментами. «Очень хорошенькая», «Образ прям осенний», «Нюша, как мило выпирает животик», «Ты такая уютная», «Просто красотища и ты в ней», «Какая прелесть», «Нюша, прям наряд в красках осени», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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