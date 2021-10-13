Беременная Нюша в модном тренче песочного цвета и ботинках на шнуровке запечатлелась в лесу

Нюша в этом году реже выступает на сцене. Еще летом она объявила, что снова беременна. Вместе с мужем Игорем Сивовым певица растит двухлетнюю дочку Симбу. А недавно влюбленные организовали вечеринку, на которой рассекретили пол будущего малыша. У них будет мальчик. По словам артистки, радостное событие случиться зимой. Но она уже находится на внушительном сроке беременности.
Примечательно, что интересное положение не мешает Нюше вести свой привычный образ жизни. Она много путешествует, посещает светские мероприятия и часто гуляет с дочкой. На этот раз певица приехала в лес, где высадила деревья. Она приняла участие в проекте канала «Экологика». Артистка не раз рассказывала, что сортирует мусор и носит одежду из переработанных материалов, так как заботится о природе.
Нюша запечатлелась в песочном тренче с поясом и грубых черных ботинках на шнуровке. Джинсы скинни подчеркнули ее стройные ноги, а бордовый свитер с широким воротом не позволил ей замерзнуть. Стоит отметить, что тренчи актуальны в этом сезоне.
Поклонники восхитились молодой мамой. Многие одарили ее комплиментами. «Очень хорошенькая», «Образ прям осенний», «Нюша, как мило выпирает животик», «Ты такая уютная», «Просто красотища и ты в ней», «Какая прелесть», «Нюша, прям наряд в красках осени», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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