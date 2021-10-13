Сама изящность: 38-летняя Алсу в черном мини-платье на запах блеснула точеными формами на сцене

Алсу с юных лет выступает на сцене. Ее хиты «Зимний сон», «Иногда» до сих пор находят отклик в сердцах людей. Она продолжает выступать, хоть давно стала женой и многодетной мамой. У нее подрастают дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль, которого она показывает крайне редко. Артистка в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Обычно она носит наряды, которые выглядят сдержанно и элегантно.

Не раз Алсу облачалась в вечерние платья с разрезами и шорты. Она не боится показать ноги, хоть и следит за длиной нарядов, так как не хочет выглядеть вульгарно. Обычно на отдыхе певица носит легкие наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Но на этот раз она выбрала смелый лук для выхода на сцену. Алсу приняла участие в шоу «Дуэты», где выступила с таинственным напарником.

Для такого особенно случая певица облачилась в черное мини-платье на запах с открытым плечом. Наряд дополнили босоножки на шпильке. Артистка продемонстрировала стройные и загорелые ноги.

Поклонники пришли в восторг от лука звезды, а также от ее точеной фигурки. «Мама троих детей! Девчуля девчулей!», «Какая сногсшибательная», «Наверное с дочкой споет», «Слов восхищения нет для Алсу, бесподобная, неповторимая красотка», «О, я так ждала когда Алсу там появится. Интересно с кем будет петь», «Какие эталонные ножки», «Просто стройняшка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что шоу «Дуэты» выходит в эфир на канале «Россия» каждое воскресение в 18:00.

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