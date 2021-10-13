«Ух, такой вид сзади»: Мирослава Карпович в брюках с разрезами на бедрах сразила осиной талией

Мирослава Карпович в этом году отметила 35-летие. Но для фанатов она остается той юной девушкой, которая снялась в «Папиных дочках». Примечательно, что после проекта, который сделал ее знаменитой, актриса решила сделать упор на карьеру модели. О личной жизни она не рассказывает, но год назад ее заметили с Павлом Прилучным. Звезда «Мажора» развелся с Агатой Муцениеце и стал жить с новой избранницей.

Как и раньше, Мирослава предпочитает не давать никаких комментариев о романе с коллегой. К слову, они вместе играют в театре. Но поклонники время от времени замечают, что актеры делятся кадрами с одним и тем же пейзажем или с одной локации. Некоторые пользователи Сети также считают, что Карпович стала выглядеть более женственно. На этот раз она поделилась кадрами с новой фотосессии.

Если сначала актриса примерила черное мини-платье, то потом позировала в укороченном жакете и брюках с высокой посадкой, а также пикантными вырезами на бедрах. Наряд подчеркнул осиную талию модели.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Карпович. Многие осыпали ее комплиментами. «Ух, такой вид сзади», «Просто красотка», «Такие пикантные брюки», «Без нижнего белья? Для Паши нарядилась?», «Какой лучок! Это топчик», «Фигурка как у точеной статуэтки», «Хороша! Паша оценил?», «А это твой ребенок на фото с Прилучным?» — стали писать пользователи Сети. Напомним, что Павел удивил фанатов, опубликовав фото с обручальным кольцом и крохотным ребенком.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.