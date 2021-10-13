Без укладки и блесток: Ани Лорак отметилась в узких джинсах «варенках» в салоне красоты

Певица посвятила выходной уходу за собой. Она не постеснялась показать себя без прикрас.

Ани Лорак уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она выпускает новые песни, записывает дуэты и снимает клипы. При этом артистка много путешествует. Этой осенью она устроила себе отпуск в Дубае, где провела несколько дней. Стоит отметить, что звезда в 43 года может похвастаться стройной фигурой. На сцене он всегда предстает в вечерних платьях или сверкающих комбинезонах.

Но в обычной жизни Лорак с радостью носит спортивные костюмы, косухи и шорты. Она признавалась, что научилась подбирать себе наряды. Зачастую певица отдает предпочтение образам в едином цвете, а вот с помощью аксессуаров расставляет акцентны. На этот раз артистка запечатлела себя в салоне красоты, куда пришла на педикюр. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) предстала без макияжа и укладки, поэтому наложила фильтр. Она облачилась в белое худи и узкие джинсы варенки.

«Я сегодня ухаживаю за своими лапулями», — отметила певица.

Поклонники посчитали, что Лорак даже без блесток и роскошных нарядов выглядит женственно. Многие одарили ее комплиментами. «Ну какая красавица», «Люблю ваши естественные черты лица», «Такая простая, в худи и джинсах», «Милая Каролина, просто девушка, просто красотка», «Какая вы особенная. Вы сияете», «Очень нежная», «Джинсы классные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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