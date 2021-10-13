«Ноги-то закинула»: Карпович в платье с разрезом и ботильонах на шпильке оголила рельефные бедра

Мирослава Карпович является актрисой и моделью. Она давно знакома публике, так как снималась в сериале «Папины дочки». После этого ее не прельщали съемки, поэтому она стала строить карьеру манекенщицы. Однако Мирославу можно увидеть в театре. Год назад о ней заговорили в медийных кругах, так как девушку заметили с Павлом Прилучным. Вскоре стало известно, что они живут вместе.

В этом году Карпович успела отдохнуть на Мальдивах, где также был замечен Павел. А вот осень она посвятила работе. Актриса регулярно участвует в фотосессиях примеряя разные образ: романтичные, спортивные и ультрамодные. На этот раз Мирослава позировала в черном платье с разрезом. Наряд на завязках дополнили ботильоны на шпильке. Модель закинула ноги вверх, оголив рельефные бедра.

Мышцы так напряглись, что Карпович показала жилы и тонкие щиколотки. Поклонники восхитились стройностью 35-летней знаменитости. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ох и вид», «Ноги-то закинула», «Очень красивые ноги», «Такая стройная, хрупкая», «Не самая удачная поза», «Сложно представить вас тигрицей», «Очень смело, на мой взгляд», «Декольте нараспашку», «Вам больше идут нежные образы», «Тростинка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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