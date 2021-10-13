«Недавно открытое сходство»: Васильев показал насколько сильно похож с Моргенштерном

Историк моды Александр Васильев в Instagram разместил несколько фотографий, на которых он находится в обществе рэпера Моргенштерна. Также на снимках можно увидеть его в молодости. Надо отметить, что музыкант и историк моды действительно сильно похожи.
«Недавно открытое сходство», — подписал кадры Александр Васильев.
«Просто невероятно!» — заметила в комментариях актриса Катерина Шпица. «Наконец-то», — подшутил продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее рэпер Моргенштерн появился на шоу «Модный приговор». Он то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что является внебрачным сыном историка моды Александра Васильева. При этом сам Васильев отмечал, что «зачал рэпера на рассвете». Отсюда и такое редкое имя — Моргенштерн.
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