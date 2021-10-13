Какая есть: Наталья Водянова показала свое лицо без макияжа ранним утром

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Ей удалось построить карьеру модели. Русскую красавицу знают почти все именитые модельеры по всему миру. Она не раз выходила на подиумы и украшала обложки глянца. При этом модель успела стать многодетной мамой. У нее есть Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также сыновья Максим и Роман, рожденные от нынешнего мужа Антуана Арно.

Недавно Наталья приняла участие в Неделе моды в Париже. Она несколько раз вышла на подиумы и отметилась на светских раутах. Многие поклонники были восхищены фигурой и моложавым видом 39-летней знаменитости. К слову, порой ее даже путают с дочкой, так как она обладает лицом, которое называют бэби-фейс. После насыщенной работы Водянова решила показать, как выглядит ранним утром.

Она запечатлелась в машине без макияжа. Наталья показала гладкую кожу и практически незаметные ресницы. При этом она также была без укладки. Ее волосы просто были растрепанны.

«Доброе утро», — написала она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие также отметили, что без косметики она смотрится еще моложе. «Достойная девушка», «Ну просто молодка», «Какая вы красивая и естественная», «Просто безупречная кожа», «Не хватает ресниц, а вот кожа и губы — идеальные», «Брови расчесываете?», «Такая неземная», «Очень красивая», — прокомментировали кадр подписчики.

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