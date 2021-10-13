«Кто так живет?»: дочь Ким Кардашьян критикует звездную мать за странный интерьер дома

Когда 8-летняя Норт Уэст хочет обидеть родительницу, она вспоминает про их жилище.

Вы помните, что у Ким Кардашьян дом внутри белый и пустой? Фанаты звезды еще потешались, украшая ее величественные хоромы цветными элементами декора, чтобы стало хоть как-то уютно. Оказывается, не только публике, но и кое-кому из семьи бизнесвумен не нравится этот интерьер.

На днях Ким появилась в видеоблоге «Мамины признания» в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о том, как ее старшая дочь Норт Уэст пытается обидеть свою мать во время их ссор.

«Каждый раз, когда я вхожу в какие-то разногласия с моей дочерью Норт, она думает, что это укол для меня. Она говорит: «Твой дом такой уродливый, он весь белый! Кто так живет?» — рассказала Ким. — Она думает, что это меня задевает, и это отчасти подло, потому что мне нравится мой дом».

Напомним, что девочке 8 лет. Всего у Кардашьян четыре ребенка: второй дочери 3 года, сыновьям — 5 и 2. Это дети рэпера Канье Уэста, с которым Ким развелась в 2021 году, не выдержав его эксцентричных выходок.

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