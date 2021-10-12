«Как же хороша»: Нетребко в ажурном платье блеснула «ложбинкой греха» в Большом театре

Анна Нетребко уже много лет является знаменитой оперной певицей. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Артистка порой едва находит время на отдых. Этой осенью она приехала в Москву, где с размахом отметила 50-летие, устроив концерт в Кремле. Она сменила несколько платьев и устроила банкет. А потом звезда гастролировала по России вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

Теперь Анна снова вернулась в столицу. Она подготовилась к выступлениям в Большом театре. Для старта оперы «Тоска» у артистки есть ряд нарядов. За кулисами она запечатлелась в непривычно откровенном образе. Артистка позировала в черном длинном платье с кружевом и пайетками. Наряд с ошеломительным декольте позволил ей блеснуть пышным бюстом и показать ложбинку греха.

«Прозвенел третий звонок. Пора начинать», — объявила она.

Несмотря на наложенный фильтр, который сделал ее глаза более большими, как у сказочного персонажа, поклонники были сражены ее фигурой.

«Аннушка, вот это платье!», «Какая вы красотка», «Ох, что за дива», «Как же хороша», «Как вам налюбоваться», «Ой, а где вы прятали такую красоту», «Вот это декольте!», «Какая у вас царская грация», «Безумно красивая», «Талия волшебно тонкая», «Похудели?», «Это шик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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