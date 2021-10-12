«В модных фаворитах сезона»: Пугачева в пальто макси с эффектом стройности вышла на улицу

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 72-летие. Артистка не перестает следить за внешностью и фигурой. Она признавалась, что старается хорошо выглядеть ради своих детей. Двойняшки Лиза и Гарри недавно пошли во второй класс. Мама часто водит их в гости, а этой осенью они не раз посещали детские вечеринки.

Примадонна для каждого выхода в свет тщательно подбирает наряды. Она предпочитает днем носить блукзи, брюки и платья пастельных тонов, а вот для вечернего времени чаще выбирает образы в черных тонах. Так на променаде по Москве она отметилась в черном пальто макси с пуговицами. Наряд дополняли сапоги на каблуке и кожаная сумка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, на протяжении многих лет Алла Борисовна славилась своим чувством стиля. Более того, именитые дизайнеры с радостью дарят ей наряды. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный street-style образ в total black. Черный монохром в модных фаворитах в осенне-зимнем сезона 2021 — 2022. Как и пальто в стиле милитари. Модного градуса добавляет еще и длина макси. Блеск металлических пуговиц в два ряда, выделяясь на черном фоне, акцентируют на себе внимание и создают вертикальные линии. А в сочетании с длиной макси силуэт визуально вытягивается, добавляя роста и стройности. Пальто — бушлат структурирует силуэт, выравнивает линию плеча, расправляя плечи и осанку. Обратите внимание как легко и грациозно двигается Алла Борисовна.Круглая форма очков Тишейдов повторяет ритм пуговиц, создавая гармонию и целостность образа. Грамотная подача черного монохрома с разницей фактур у пальто, обуви и сумки. В образе применен и модный контраст Инь и Ян. Распущенные волосы с серф локонами с челкой и создают тот самый контраст по отношению мужественного стиля пальто. Алла Борисовна применяет в своих образах стиль француженок: лаконичность, мужской стиль, черный цвет и солнечные очки, который ей очень идет. И сколько бы не критиковали ее за черный цвет в „ее возрасте“, хочу подчеркнуть, что черный — особенный цвет, а вернее отсутствие цвета. Он сам выбирает кому его носить. Самый таинственный цвет. А тайна его в глубине. Поэтому черный цвет — цвет глубины и глубоких людей. Именно таким людям черный добавляет роскоши и лоска. Эти люди многогранны и талантливы, у них все краски внутри и они не нуждаются в многоцветье, оно им мешает.Так что, если нет внутренней глубины, то никакой банальный внешний цветотип и молодой возраст не спасут. Но более всего, черный цвет означает: „Я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня“! Йоджи Ямамото» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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