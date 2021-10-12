«Невероятна красота!»: Тарасова в пальто-пончо с белым мехом восхитила Навку на съемках шоу

Татьяна Тарасова российский тренер по фигурному катанию. Она воспитала множество чемпионов и теперь уже наблюдает за тем, как ее подопечные растят детей и тоже готовят будущих чемпионов. 74-летняя спортсменка уже редко появляется на публике. Однако она привыкла следить за тем, что происходит в спорте. Более того, Татьяна Анатольевна вновь стала членом жюри в шоу «Ледниковый период».

Еще год назад Тарасова признавалась, что сидеть по несколько часов на съемках, а то и целыми днями ей очень тяжело. Однако это не помешало ей снова принять участие в проекте. Она часто выбирает яркие наряды для съемок. На этот раз тренер облачилась в белое пальто-пончо с мехом. Наряд оверсайз скрыл изъяны ее фигуры. На нее обратили внимание Татьяна Навка и Тимур Родригез.

«Сегодня репортаж ведет Татьяна Навка! Татьяна Анатольевна, поздоровайтесь с народом!» — сказала Навка.

«Здрасьте, с Новым годом!», — с улыбкой произнесла Тарасова. «Снегурочка сегодня Татьяна Анатольевна, красивая! Невероятна красота!» — отметила фигуристка. «Да, я работаю сегодня Снегурочкой!» — подтвердила звезда.

Поклонники были восхищены посвежевшим видом тренера. «Самые красивые и достойные», «Татьяна Анатольевна! Вы супер! Модница и красотка!», «Потрясающие! Прекрасные!», «Какая шубка», «Татьяна Анатольевна, выглядите просто отлично», «Какая Снегурка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.