«Такой плоский живот!»: Анна Седокова в черном бикини блеснула рельефными формами

Анна Седокова в свои 38 лет может похвастаться подтянутой фигурой. При этом она является многодетной мамой. В свое время певица была частью женской поп-группы «ВИА Гра», но потом начала сольную карьеру. Девушка с формами никогда не была обделена мужским вниманием. При этом она лишь год назад обрела счастье с новым мужем Янисом Тиммой, который свою жену ни в чем не ограничивает.

Как и раньше, Анна без стеснения демонстрирует свою фигуру. Она признавалась, что не так совершенна, как кажется на первый взгляд. Однако певица не перестает работать над собой в спортзале. На этот раз она запечатлелась в США, сидя в машине для гольфа. Седокова была облачена в черный купальник. Трусики едва прикрыли ее прелести. Артистка обнажила пресс и массивные бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что певица может дать фору даже Ким Кардашьян. «Не прячь красивые глаза», «Такой плоский живот!», «Ты невероятная», «Вот это формы», «Такая сдобная краля», «Очаровательна и сексуальна», «Такой привлекательностью обладаешь», «Ким стоит в сторонке», «Вы звезда с телом богини», — прокомментировали пост подписчики.

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