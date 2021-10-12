«В предвкушении шоу»: Навка в бархатном пальто с рябиной появилась на съемках «Ледникового периода»

Татьяна Навка уже давно не участвует в соревнованиях. Хоть знаменитая фигуристка и завершила карьеру в спорте, она каждый год радует публику новыми ледовыми шоу. Спортсменка даже минувшим летом продолжала работать. Она привезла свою постановку в Сочи. При этом ей удалось выделить время, чтобы отдохнуть с семьей в Греции. А вот осень у нее выдалась особенно насыщенной.

За последние недели Навка успела посетить несколько вечеринок и устроить семейную прогулку. Также она снова стала членом жюри в шоу «Ледниковый период». Фигуристка оценивает номера участников проекта. 12 октября она появилась на новых съемках, где предстала в необычном образе. Татьяне сделали объемный хвост и макияж с акцентом на глаза. Облачена она была в брюки, блузке и бархатное черное пальто с рябиной, которая выглядела как брошка.

На съемках она пообщалась с Тимуром Родригезом, который тоже стал членом жюри.

«Это традиционное наше видео в предвкушении шоу. И опять я хочу сказать, это было бы гениально, но Таня сидит в жюри. С одной стороны невероятно приятно, что она рядом. С другой стороны, тебя нет там, а это минус один номер», — отметил певец. «Ничего! Зато „Лебединое озеро“ скоро будет», — сказала спортсменка, напомнив о своем новом шоу. «Я приду!» — заверил артист.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие отметили, что у нее очень яркий зимний лук. «Какая красотка», «ох, а мне нравится ваш наряд», «Красная рябина глаза всем застелила своей красотой», «Татьяна, вы роскошны», — прокомментировали кадры подписчики.

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