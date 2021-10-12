«Вот это оголодавшие булки»: Бузова в черном боди и чулках призывно оголила «спелые» ягодицы

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. При этом она не скрывает, что порой получает негативную реакцию даже от поклонников. За минувшие месяцы она поправилась, о чем сама призналась. При этом телеведущая не стала менять гардероб и даже осенью носит платья и мини-юбки. Поклонники заметили, что она стала чаще оголяться. Во время отдыха в Турции звезда делилась пикантными кадрами.

Как оказалось, Ольга решила показать себя во всей красе и в новом клипе. Она выпустила ролик на трек «Я не знакомлюсь». Телеведущая уже на первых кадрах предстала в черном боди и чулках. Она дефилировала, виляя ягодицами.

Поклонники были впечатлены такими смелыми кадрами. При этом многим понравилось то, как выглядит теперь Бузова и ее объемные формы.

«Она пушечная», «Ягодицы то зачем на весь экран выставлять?», «Выглядит так, словно знакомится», «Совсем стыд потеряла», «Вот это оголодавшие булки», «Ох, даже виляет хвостом», «Оля дает жару», «Горяча», — прокомментировали пост подписчики.

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